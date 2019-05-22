Ömür Arpacı’ya hırsız şoku

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Arka Sokaklar, Kurtlar Vadisi gibi birçok dizide ve filmde rol alan Ömür Arpacı 9 Mayıs Günü adeta hayatının şokunu yaşadı. Ünlü oyuncu sabah saatlerinde evinde aracının kontak anahtarını bulamadı. Kontak anahtarını aracının üzerinde bırakmış olabileceği düşüncesiyle aracına gitti. Aracını da park ettiği yerde bulamayan Arpacı durumu polise bildirdi.

BEŞ AYRI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgede çalıntı araçlar üzerine çalışma yürüten ekipler, 16 Mayıs’ta Maltepe’de şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Plakayı sorgulayan ekipler, plakanın sahte olduğunu tespit edince aracı durdurdu. Yapılan incelemeler sonucu aracın Ömür Arpacı'ya ait olduğu anlaşılınca Cem Ö. (25) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, sahte plakalar, hırsızlık olaylarında kullanılan tornavida, İngiliz anahtarı, plastik kartlar ve kerpeten ele geçirildi.

5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen Cem Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan olayda Cem Ö. ile birlikte aracı çalan diğer şüpheliyi arama çalışmaları ise devam devam ediyor.