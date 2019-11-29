Ömür Gedik, Black Friday’e mayolu fotoğrafıyla destek verdi

Ömür Gedik, geçtiğimiz günlerde cinsel içerikli paylaşımıyla gündeme gelmiş, tepkileri de üzerine çekmişti. Gedik'ten bugün ilginç bir Black Friday paylaşımı geldi.

Yurt dışında Kara Cuma olarak adlandırılan, ülkemize ise Efsane Cuma olarak gelen indirim günleri için Twitter’da #BlackFridayRezaleti şeklinde bir hashtag açıldı. Kullanıcıların tepkilerini dile getirdiği indirim günlerini Ömür Gedik ise ilginç bir şekilde savundu.

Siyah mayolu bir fotoğrafını “Black Friday rezalet değildir, aklı başında olanların mutluluk kaynağıdır.” notuyla paylaştı.

Ömür Gedik’in takipçileri ise bu paylaşımında neden mayolu fotoğraf kullandığını çözemedi. Bir kullanıcı “Abla yani, black friday bahane ben mayomu göstermek istedim diyorsun doğru mu” yorumunda bulundu.