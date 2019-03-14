Ömür Gedik: Bülent Ersoy nerede üşüyor anlamıyorum

Şarkıcı Bülent Ersoy’un kürk sevdasından sonra kendisi var olan kürklerini yakan Pınar Eliçe önceki gün Ömür Gedik’le elinde var olan kürkleri kesip yok etti.

Geçmişte aldığı ve 50 bin TL olduğunu söylediği Leopar kürkünü yakan Pınar Eliçe, “Bunları alıp kullandığım için çok üzgünüm, Bülent Ersoy'un da kürk kullanmayı teşvik etmekten uzak durmasını istiyorum” dedi. Kürklerini Ömür Gedik ile kesen Pınar Eliçe, elindeki makas ile kesip boya ile boyadığı kürklerle poz verdi.

“ÜŞÜYORUM GİYİYORUM DEMİŞ”

Bülent Ersoy'u sanatçı kişiliği yönünden çok sevdiğini fakat kürk kullandığı için eleştirdiğini söyleyen Ömür Gedik ise şu açıklamayı yaptı: “Bülent Ersoy nerede üşüyor anlamıyorum, üşüyorum giyiyorum demiş, oysa ki arabadan eve, evden arabaya yada mağazaya girip çıkan birisi, yürürken hiç görmedim onu” dedi.