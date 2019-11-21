Ömür Gedik cinsel içerikli paylaşımlarının sebebini açıkladı

Hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından "Geceye mesajım... seks diyorum" yazılı fotoğraf paylaşmış ve kısa süre içinde olay olmuştu. Gedik dün, Instagram hesabından çektiği bir videoda, insanları et yememeleri konusunda uyarmak için bu tarz paylaşımlar yaptığını söyledi.

Yaptığı cesur açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Ömür Gedik, cinsel organa benzetilmiş bir muzun üzerinde, “Et yemek iktidarsızlık yapabilir. Daha iyi seks ister misiniz? Vegan olun” yazılı bir fotoğraf paylaşmıştı. Hesabının hacklendiğini düşünenler de oldu fakat Gedik paylaşımlarına devam etti.

Paylaşımı nedeniyle kısa sürede gündem olmayı başaran Gedik, Instagram hesabından bir video ile yapılan tüm yorumlara cevap verdi. İnsanların et yememeleri konusuna dikkat çekmek istediğini söyleyen Ömür Gedik’in açıklaması şu şekilde oldu:

* “Dün yaptığım paylaşımı anlayanlar çok iyi anladı ama anlamak istemeyenler başka yerlere çekmeye çalıştı. Dünyada da öyle Türkiye’de de böyle. İnsanların dikkatini belirli bir noktaya çekmek için ya futboldan bahsedeceksiniz ya da cinsel içerikli bir paylaşım yapacaksınız. İşte o zaman herkesin dikkati hop o noktaya çevriliyor. Sizde dikkati toplamışken istediğiniz mesajı verebiliyorsunuz. Dünyada tüm hayvan hakları örgütleri, tüm hayvan hakları savunucuları arada sırada bu tip yöntemlere baş vurmak zorunda kalıyorlar. Dertlerini daha çok insana aktarabilmek için.”

* “Gerek hayvan çiftliklerinde gerekse de mezbahalarda yaşanan zulmün birazını biliyor olsanız tabağınıza gelen eti siz de geri göndereceksiniz. Fazla et yemek iktidarsızlığa yol açıyor. Bunun nedeni damarları tıkıyor olması. Aslında sağlığınızı tehdit ediyor. Belki de ölüme daha çabuk götürüyor. Bunu sadece ben değil bütün bilim adamları ve sağlık uzmanları söylüyorlar. Vermek istediğim mesaj tamamen buydu ve umarım bu mesaj yerine gitmiştir. İlerde bütün hayvanların çok daha mutlu olacağı bir dünyanın temelleri için umarım birkaç adım daha atabilmişizdir. Amaç tamamen buydu.”