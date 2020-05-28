Ömür Gedik kimdir? Ömür Gedik nereli ve kaç yaşında?

Ömür Gedik, 1970 doğumludur. 2015 yılında çıkarttığı "Hey Onbeşli" ve "Karşılaşma" isimli single çalışmaları ile büyük beğeni toplayan Ömür Gedik hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ömür Gedik nereli ve kaç yaşında?

Hayvan hakları konusundaki çalışmaları ile dikkat çeken ve kısa adı HAÇİKO olan Hayvanları Çaresizlik Ve İlgisizlikten Koruma Derneği’nin kurucu başkanı olan Ömür Gedik hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ömür Gedik kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

ÖMÜR GEDİK KİMDİR?

Yazar, müzisyen ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, 22 Aralık 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Filolojisi'nden mezundur. Üniversite yıllarında okulun müzik kulübünde aktif olarak çalışmış, bölümün seçmeli sinema derslerine katılmıştır. Altı yıl boyunca çok sesli rock müzik yapan “Mavi Topluluk” ile çalışan Gedik, okul içi ve dışında pek çok konser vermiştir.

Üniversiteden mezuniyetinin ardından çeşitli basın kuruluşlarında muhabir olarak çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenlik formasyonunu tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölümü'nde bir yıl boyunca okutmanlık yaptı.

Ömür Gedik üniversite yıllarında kendi kurduğu grupla başladığı müzik hayatını Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai ile düet yaptığı ilk maxi single’ı “Portakal, Orda Kal” ile profesyonelliğe taşıdı.Halil Sezai ile seslendirdiği Paramparça o yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı oldu. 2015 yılında çıkarttığı “Hey Onbeşli” ve “Karşılaşma” isimli single çalışmaları ile büyük beğeni toplayan ve Hayvan hakları konusundaki çalışmaları ile de dikkat çeken Ömür Gedik kısa adı HAÇİKO olan Hayvanları Çaresizlik Ve İlgisizlikten Koruma Derneği’nin kurucu başkanıdır.

İlk evliliğini 1991 yılında Soner Gedik ile yapan Ömür Gedik'in bu evlilikten Tayga isimli bir kızı bulunmaktadır. Soner Gedik ile olan evliliğine 2010 yılında nokta koyan Ömür Gedik, şarkıcı Ferhat Göçer ile birlikteliğini sürdürmektedir. 18. Kral Müzik Ödülleri’nde “HAÇİKO” projesiyle Kral Pop Özel Ödülü’nü alan Ömür Gedik, Oğlak burcudur.

Single'ları:

Portakal Orda Kal (Teoman ile düet) (2011)

Paramparça (Halil Sezai ile düet) (2011)

Aşk Var Ya (Burak Kut ile düet) (2011)

Neden Yoksun (2013)

Kaliko (maxi single) (2013)

Taht Kurmuş Kalbime (45 Yıllık Baba Şarkılar) (2013)

Dokun Bana (Umut Kuzey ile düet) (2014)

Bekle Bekle (2014)

Hey Onbeşli (2015)

Karşılaşma (2015)

Dillirga (2015)

İlişki Durumu Çelişkide (feat. H. Yılmaz) (2015)

Aşk Mı Dedin (maxi single) (2016)

Sana Ne Kime Ne (Yalçın Aşan ile düet) (2016)

Gece Hayvanı (2017)

Gözyaşlarım Anlatır (2018)

Neredesin Sen (2018)

Kulakların Çınlasın (feat. Yalçın Aşan) (2018)

Aşka Bağlan (feat. Serdar Ortaç) (2018)

Güneş Seninle Doğar (2019)

Aşkım (Aşkın’ın Şarkıları) (2019)

Manastırın Ortasında (Akustik) (2019)

Resim (2019)

Aramışsın (2019)