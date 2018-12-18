Ömür Gedik paylaştı: Murat Özdemir’in evine gidildi, dinleme yapıldı!

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Geride bıraktığımız akşam papağanına yaptığı işkence dolayısıyla göz altına alınan ve gün içerisinde savcının karşısına çıkarılacak olan eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir pek çok ünlü tarafından sosyal medya üzerinden kınandı… Bu tepkiler arasından sadece yazıyla kalmayan isimler de çıktı. HAÇİKO derneği kurucularından Ömür Gedik yaşanan süreci yakından takip ederken aynı zamanda geceyi de karakolda geçirdi ve yaşananları yakından takip etti. Gedik ertesi gün katıldığı canlı yayında Beşiktaş Belediyesi Veteriner işlerinin zabıtayla birlikte Özdemir’in evine gideceğini ve beklediği hayvanları da elinden alacağını açıkladı.

HESABINDAN GELİŞMELERİ PAYLAŞTI

Ömür Gedik, canlı yayından yaptığı açıklama sonrasında sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu ve zabıtaların Murat Özdemir’in evine gittiğini söyledi. İşte Gedik’in o paylaşımı:

“Arkadaşlar, Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri yetkilileri zabıtayla birlikte kedi köpek ne varsa almak üzere şahsın evine gitti. Evde kimse yok. Dinleme yapıldı, içerden bir hayvana ait ses de gelmiyor. Tekrar gidilecek. Bilgileri paylaşmaya devam edeceğim.”