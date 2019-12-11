Ömür Gedik: Vasiyetimdir, ardımdan öldü demeyin telef oldu dersiniz

Son günlerde Can Yaman hakkında yaptığı açıklamalar ile gündemde olan Ömür Gedik, pek çok ismin haklı olarak eleştirdiği Yaman’ı savunmuş ve pek çok kadının onunla birlikte olmak isteyeceğini söylemişti. Her ne kadar tepki çeken çıkışlarıyla gündeme gelse de Ömür Gedik hayvansever kimliğiyle tanınan bir isim… Gerçek kürkleri tercih ettiği için Bülent Ersoy ile girdiği polemiklerle aklımızda kalan Gedik bu defa da ölen hayvanlar için kullanılan ‘telef oldu’ ifadesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

VİDEO ÇEKTİ TAVRINI BELLİ ETTİ

Twitter hesabı üzerinden gazetede okuduğu bir haberi ve o haberin veriliş şeklini takipçileriyle paylaşan Gedik, ölen attan ‘telef oldu’ şeklinde bahsedilmesinden rahatsız olduğunu söyledi ve şöyle konuştu: “Vasiyetimdir, türcü insanoğluna mesajımdır. Hayvanlara öldü diyemiyorsanız, kendinize hakaret sayıyorsanız bana da öldü demeyin, Ömür telef oldu dersiniz”