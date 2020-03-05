Ömür Gedik’in Koronavirüs paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti

Sunucu ve şarkıcı Ömür Gedik, sosyal medya hesabı üzerinden cep telefonunu Korona virüsünden arındırmak isterken bozdu ve bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve çok sayıda ölüme yol açan Korona virüsü ünlü ünsüz herkesin korkulu rüyası haline geldi. Özellikle sosyal medyada bu virüsle ilgili çok sayıda paylaşım yapılırken, bu videolardan birinde, virüsün cep telefonu yüzeyinde uzun bir süre canlı kalabildiği bilgisine yer veriliyordu.

Bu videoyu izleyen Ömür Gedik, kendisini garantiye alabilmek adına telefonunu yıkadı ve doğal olarak da telefon bozuldu. Virüs korkusundan dolayı başına gelen bu olayı sosyal medya hesabından paylaşınca da alay konusu haline geldi.

Atilla Taş gibi isimler Gedik’e ‘Keşke virüs programı yükleseydin’ diye takılırken pek çok teknoloji hesabı da şarkıcının bu paylaşımını sayfalarına taşıyarak esprili yorumlarda bulundu. Gedik kendisine yöneltilen bu yorumların ardından yeni paylaşımlarda bulundu ve “Telefon yıkamamla dalga geçenler Korona virüsü gerçeğiyle karşılaştığında bakalım ne yapacak?” yazdı.