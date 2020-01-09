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Ömür Gedik’in zor anları! Pantolonu yırtıldı
Şarkıcı Ömür Gedik, önceki akşam katıldığı ödül töreninde talihsiz bir kaza yaşadı. Transparan pantolonun arkası yırtılan Gedik, geceyi beline sardığı ceketiyle tamamladı.
Magazin 9 Ocak 2020 - 12:03

Son zamanlarda yaptığı ilginç çıkışlarla dikkat çeken şarkıcı Ömür Gedik, Engelsiz Yaşam Derneği’nin ödül törenine katıldı. Gecede transparan bir pantolon giyen Gedik, talihsiz bir kaza yaşadı.

PANTOLON DAR GELDİ!

Tören başlamadan önce arkadaşlarıyla sohbet eden Ömür Gedik’in giydiği transparan pantolonunun arkası yırtıldı. Bir süre durumdan habersiz olan Gedik, arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti. Pantolonunun arkasında uzun bir yırtığın meydana geldiğini öğrenen Gedik, üzerindeki ceketi çıkartarak beline bağladı.

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Son güncelleme: 12:37 - 09.01.2020
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