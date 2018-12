Ömür Gedik’ten papağanla ilgili güzel haber

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Geceyi karakolda geçiren ve papağanın sağlık durumuyla yakından ilgilenen Gedik, yaşanan gelişmeleri de an be an sosyal medya hesabından paylaştı. Sunucu ve şarkıcı Ömür Gedik yaptığı son paylaşımla Murat Özdemir’in şiddet uyguladığı papağanın yeni görüntüsünü hesabına yükledi ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Papağan Jako’nun beklenen ameliyatının gerçekleştiği müjdesini veren Gedik şunları yazdı:

“Güzel haber, Jako ameliyattan çıktı. Durumu iyi, sargılarında sorun yok, ayakta durabiliyor… Tedavide ikinci aşamaya geçildi. Tünekten böyle selam çakıyor tüm sevenlerine… Dua eden, iyiliğini isteyen herkese, sizlere teşekkürler”