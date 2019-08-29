Ömür Gedik’ten şort tepkileri sonrasında yeni paylaşım

Bir AVM’de karşısına çıkan aşırı mini şort görüntüleri sonrasında twitter hesabından paylaşımda bulunan ve bu tarz giyim tercih edenleri yerine göre giyinmeye davet eden Ömür Gedik çok tartışılmıştı. Özellikle kadına şiddet olaylarının arttığı ve tartışmaya açıldığı böylesi bir zamanda yaptığı çıkış sonrasında gündeme gelen Gedik hakkında çok sayıda yorum ve eleştiri yapıldı. Hakkında köşe yazıları bile kaleme alınan Ömür Gedik sonunda sessizliğini bozdu ve yaptığı yeni bir twitter paylaşımı ile özür diledi. İşte Ömür Gedik’in yorumlar sonrası yaptığı paylaşım: