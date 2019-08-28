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Ömür Gedik’ten şort tepkisi
Ömür Gedik’ten şort tepkisi
Gedik, "İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." ifadelerini kullandı.
Magazin 28 Ağustos 2019 - 08:25

Gedik’in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekerken bir sosyal medya kullanıcısı kendisine, “Türkiye’deki bazı sanatçıların gereksiz yorumları gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda… Arabistan’da değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar…” diye yanıt verdi. Gedik ise bu paylaşıma “Benim aldığım eğitimde yerine göre giyinmek diye bir şey var… Bilmem anlatabildim mi?” diye karşılık verdi.

Öte yandan Gedik’in 2013 yılında attığı kısa şort giydiğine dair tweetleri de ortaya çıktı. Gedik söz konusu paylaşımında “DirenŞort” etiketini bile kullanmış.