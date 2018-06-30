On günde elendi seneye yine gelecek! Acun Ilıcalı, Survivor 2019’un ilk ismini açıkladı

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Survivor 2018’in yarı finalinde Acun Ilıcalı, seneye yapılacak Survivor’da yarışmacıları daha çok zorlayacaklarını söyledi. Survivor 2018’e sonradan dahil olan ancak on gün kaldıktan sonra elenen Emre Durak’ın açıklamaları herkesi güldürdü. Acun Ilıcalı yarışmacıya söz verdi.

Emre “Olağanüstü mücadele ettim. Güzel bir tecrübe oldu. Geldiğimde ortalık çok karışıktı bir baktım elendim. 11 gün kaldım.” deyince Acun Ilıcalı “Ben senin durumunu saymıyorum. Bir anda elenmen bana çok dokundu. Bizde bir şansın daha var. Bir kez daha seni görmek istiyoruz.” dedi.