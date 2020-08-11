Onay alınırsa Acun Ilıcalı Netflix’e rakip olacak…

TV 8'le birlikte medya patronu unvanı kazanan Acun Ilıcalı, ilerleyen zamanlar için yeni yatırımlar yapma peşine girdi. Kulislerde konuşulanlar doğruysa Acun Ilıcalı, tıpkı Netflix gibi dijital bir platform açmak için görüşmelere başladı.

Özellikle yeni getirilen Sosyal Medya Yasası sürecinde sık sık adı geçen Netflix, bazı içerikleri nedeniyle hükümetle arasına mesafe girdiğine dair haberlere konu olmuştu.

Dünya üzerinde milyonlarca insana internet üzerinden ulaşabilen bu dijital platform pek çok yatırımcı için cazip görünüyor. Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, Acun Ilıcalı, Netflix benzeri bir platform kuruyor.

Habere göre Acun şimdiden resmi kurumlarla masaya oturdu.

Ilıcalı, platform için Turizm ve Kültür Bakanlığı dahil resmi kurumlara gerekli başvuruyu yaptı. Onay alındığı vakit kollar sıvanacak ve Netflix’e rakip olmak için çalışılmaya başlanacak.