Önce eledi sonra konuştu: Demek herkes…

Survivor'da artık başarılı yarışmacılar eleniyor. Son olarak yüksek performansı ile dikkatleri üzerine çeken eski milli futbolcu Ümit Karan elenmişti. Ümit, bireysel dokunulmazlığı kazanıp elenmesine neden olan Mustafa Kemal ile vedalaşmadı. Peki Mustafa Kemal Kurt bu konuda neler söyledi? İşte Ümit Karan'ın vedasının ardından konuşulanlar...

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Survivor’da bireysel dokunulmazlığı alarak Ümit Karan’ın ismini söyleyen ve elenmesine neden olan Mustafa Kemal ilk kez konuştu: “Ümit Karan veda etti. Benimle vedalaşmadı. Vedalaşmak isteseydi elini sıkardım. Problem değil kendi kararı. Survivor bir oyun ve kuralları bilerek geldik. Demek herkes olgunlukla karşılamıyormuş. Olgunluk yaşla ilgili değilmiş. Ümit abinin ismini yazdığıma bu kadar içerlemesi beni şaşırttı. Kendisi benim ismimi geldiğim günden beri yazıyor. Bir gün illaki hesap geri döner bunu bilmesi lazım. Birini söylemem gerekiyordu.” dedi.

ÜMİT KARAN’IN GİDİŞİNİN ARDINDAN NELER KONUŞULDU?

Merve: O hissetti zaten. Gideceğim diyordu.

Adem: Güzel şeyler kattı Survivor’a. Stresli bir konseydi. Sonucunu merak ediyorduk. Maalesef Ümit Karan’ı kaybettik. Demek ki bu hafta kazandığımız dokunulmazlık oyununun hiçbir faydasını görmedik. Dışarıda mutlaka görüşeceğim insanlardan biriydi.

Sema: Bizden biri gittiği için çok üzgünüm. Sırayla biz gideceğiz çünkü kaybediyoruz. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Oyunlarda bize çok faydası vardı. Zaten kaybeden bir takımız bundan sonra daha çok kaybederiz.

Turabi: Her hafta gitme adayıyım. Bu hafta da kaldım. Acaba Merve Aydın’ı koysaydı karşıdan mı biri gidecekti. Ümit Karan’ı severdim. Keşke gitmeseydi. Umarım çocuğu ile güzel zamanlar geçirir.

Murat: Enteresan bir konsey yaşadık. Ümit abi ile güzel bir ilişkimiz var. Ümit abi anormal iyi bir sezon geçirdi. El yatkınlığı en yüksek yarışmacılardan biriydi. Bizi çok zorladı. Onun rakibimiz olması artı ve eksileri ile bize geri dönüyor.

Hilmi Cem: Ümit abinin elenmesine üzüldüm. Aramızda çok güzel bir bağ vardı. Bu takımdan kimsenin gitmesini istemiyorum. Strateji yaptık. Damla’nın eleneceğini düşünmüyordum.

Hakan: Ümit Karan’ın gitmesine hem sevindim hem üzüldüm. Survivor’a çok iyi başlamıştı. Birleşmeden sonra Ümit Karan düşmeye başlamıştı. Her oyunu çözüyordu. Oyun bir anda dönüyordu. Gitmediğim için mutluyum. Bundan sonra risk artıyor tabi. Elimden gelen mücadeleyi vereceğim hak ediyorsam kalırım.