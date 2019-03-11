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Osmanlı’da önceki padişahın adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı…
Osmanlı’da önceki padişahın adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı…
Yeni Osmanlı padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra, önceki padişahın adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne ad verilir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Yeni Osmanlı padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra, önceki padişahın adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne ad verilir? sorusu ve cevabı...
Magazin 11 Mart 2019 - 22:16

Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan Yeni Osmanlı padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra, önceki padişahın adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne ad verilir merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Yeni Osmanlı padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra, önceki padişahın adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne ad verilir

Cevap: a) Gümüş arayıcıları

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL
2. Soruyu bilen 1.000 TL
3. Soruyu bilen 2.000 TL
4. Soruyu bilen 3.000 TL
5. Soruyu bilen 5.000 TL
6. Soruyu bilen 7.500 TL
7. Soruyu bilen 15.000 TL
8. Soruyu bilen 30.000 TL
9. Soruyu bilen 60.000 TL
10. Soruyu bilen 125.000 TL
11. Soruyu bilen 250.000 TL
12. soruyu bilen 1.000.000 TL

Son güncelleme: 22:19 - 11.03.2019
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