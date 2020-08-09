Öncü Kuvvet filmi konusu ne? Öncü Kuvvet oyuncuları kimler?

Macera ve aksiyon filmi tutkunlarının beğenerek izleyeceği Öncü Kuvvet bu akşam televizyonda izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki Öncü Kuvvet konusu ne, oyuncuları kimler?

Uzakdoğu’da büyük ilgi ile izlenilen Öncü Kuvvet filminde Ahab ve ekibi Güney ve Kuzey Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeden bir rehineyi kurtarma görevini üstlenirler.

ÖNCÜ KUVVET FİLMİ KONUSU NE?

Ahab ve ekibi Güney ve Kuzey Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeden bir rehineyi kurtarma görevini üstlenirler. Kurtarmaları gereken rehine ise Kuzey Kore lideridir. Görevin başarısızlığı üçüncü dünya savaşına sebep olacaktır fakat Ahab’in görevi başarıyla tamamlaması için önce ekibindeki hainleri bulması gerekmektedir.

ÖNCÜ KUVVET FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Jung-woo Ha, Sun-kyun Lee, Jennifer Ehle, Kevin Durand, Malik Yoba