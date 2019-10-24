Önder Atakanlı kimdir? Önder Atakanlı nereli ve kaç yaşında?

Önder Atakanlı, 1984 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Unutma Beni dizisi ile geçen Önder Atakanlı hakkında merak edilenler haberimizde... Önder Atakanlı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde rol alan Önder Atakanlı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Önder Atakanlı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÖNDER ATAKANLI KİMDİR?

Önder Atakanlı, 25 Ekim 1984 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Opera ve Koro Bölümü mezunudur. Sinan Pekinton, Ecder Akışık ve Bozkurt Kuruç gibi çok usta isimlerden oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında yayınlanan Unutma beni dizisinde Fuat karakterini canlandırarak gerçekleştirmiştir.

Şimdilerde, Berk Bakioğlu, Yağmur Çokgenç, Oğuzhan Kayra Koç, Şifanur Gül, Gonca Yakut, Nevzat Can, Didem Aygün, Pervin Balcı, Sevgi Temel, Nur Yazar gibi oyuncuların yer aldığı ve Star TV’de yayınlanmakta olan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde rol alan Önder Atakanlı, 1.80 metre boyunda, 78 kilo ve Akrep burcudur.

Önder Atakanlı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevdim Seni Bir Kere (TV Dizisi)

2014 – Beni Affet (Mahir) (TV Dizisi)

2011 – Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm) (Ertan) (TV Dizisi)

2008 – Unutma Beni (Fuat) (TV Dizisi)