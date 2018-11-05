Öner Erkan kimdir? Öner Erkan nereli ve kaç yaşında?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Şu sıralar Show televizyonunda ikinci sezonu yayınlanan Çukur dizisinde Selim Koçovalı karekterini canlandıran Öner Erkan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Öner Erkan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÖNER ERKAN KİMDİR?

Öner Erkan, 4 Ocak 1980 tarihinde İzmir’de doğdu. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamış, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ise yüksek lisans yapmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında rol aldığı Kuzenlerim dizisi ile yaşamış; Mutlu Ol Yeter, Üsküdar'a Giderken, Yalan Dünya, Deli Saraylı, Kahve Bahane, İki Aile, Aşk Her Yaşta, Canım Benim ve Avrupa Yakası dizilerinde rol almıştır.

Öner Erkan; İtirazım Var, Böcek, Mutlu Aile Defteri, Hırsız Var, Bornova Bornova, 7 Kocalı Hürmüz, Kağıt, Son Osmanlı Yandım Ali ve Organize İşler filmleri ile sinema dünyasında da yerini almıştır.

Şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Selim Koçovalı karakterine hayat vermektedir. Öner Erkan, 1.85 metre boyunda, 78 kilo ve Oğlak burcudur.

Ödülleri:

2013 – 17. Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Babamın Cesetleri

2012 – Dhaka Uluslararası Film Festvali – En İyi Erkek Oyuncu – Kağıt

2009 – 46. Uluslararası Altın Portakal Film Festvali – En İyi Erkek Oyuncu – Bornova Bornova

2008 – 15. Adana Altın Koza Film Şenlği – En İyi Erkek Oyuncu -Made in Europe



Öner Erkan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Çukur (Selim Koçovalı)(TV Dizisi)

2017 – Put Şeylere (Sinema Filmi)

2017 – Martı (Rıza) (Sinema Filmi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Coşkun) (Sinema Filmi)

2015 – Körler Müessesesi (Kısa Film)

2015 – Analar ve Anneler (Deli Emin)(TV Dizisi)

2015 – Mutlu Ol Yeter (Güneş) (TV Dizisi)

2014 – İtirazım Var (Gökhan Sevinç) (Sinema Filmi)

2014 – Böcek (Sinema Filmi)

2012 – Mutlu Aile Defteri (İsmet E.) (Sinema Filmi)

2011 – Üsküdar’a Giderken (Erdem) (TV Dizisi)

2011 – 2014 – Yalan Dünya (Bora) (TV Dizisi)

2011 – Cast-ı Olan mı Var (Kısa Film)

2011 – Başlangıç (Kısa Film)

2010 – Deli Saraylı (Ayyar) (TV Dizisi)

2009 – Kahve Bahane (Yılmaz) (TV Dizisi)

2009 – Bornova Bornova (Hakan) (Sinema Filmi)

2009 – 7 Kocalı Hürmüz (Hallaç Rüstem) (Sinema Filmi)

2008 – Kağıt (Emrah) (Sinema Filmi)

2007 – Made in Europe (Cem) (Sinema Filmi)

2006 – İki Aile (Ferit Pamukçuoğlu) (TV Dizisi)

2006 – Son Osmanlı Yandım Ali (Jerar) (Sinema Filmi)

2005 – Çanta (Kısa Film)

2005 – Yolculuk (TV Film)

2005 – Organize İşler (Silvo) (Sinema Filmi)

2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Traşçı Tulgar) (Sinema Filmi)

2005 – Aşk Her Yaşta (Ömer) (TV Dizisi)

2004 – Canım Benim (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2004 – Hırsız Var (Sinema Filmi)

2003 – Gelin (TV Dizisi)

2002 – 2004 – Kuzenlerim (Murat) (TV Dizisi)