Onur Atilla kimdir? Onur Atilla nereli ve kaç yaşında?

Onur Atilla, 1986 doğumludur. 'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı İbrahim karakteri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Onur Atilla hakkında merak edilenler haberimizde... Onur Atilla nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür adlı şov programında rol alan Onur Atilla hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Onur Atilla kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ONUR ATİLLA KİMDİR?

Onur Atilla, 18 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul Samatya’da dünyaya gelmiştir. Tam adı Rüştü Onur Atilla'dır. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 2012 yılında Anadolu Ünversitesi ve PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatro Kılçık, Tiyatro Kedi, Tiyatro Bahane, Tiyatro Pera'da çalışan Onur Atilla, 2006 yılından itibaren Tiyatro Kılçık ve Tiyatro Bahane’de oyunculuk, yazarlık ve eğitmenlik yapmıştır.

2014 yılında Sinem Ayyıldız ile evlenen Onur Atilla’nın bir çocuğu bulunmaktadır.

Bugüne kadar Huzurum Kalmadı, Şen Yuva, Kahve Bahane, Kavak Yelleri, Yola Çıkmak, Dedemin Fişi, Salur Kazan: Zoraki Kahraman ve Eyvah Eyvah 3 gibi projelerde rol alan Onur Atilla, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güldür Güldür Show programında İbrahim karakterine hayt vermektedir. Onur Atilla, 1.80 metre boyunda, 100 kilo ve Boğa burcudur.

Onur Atilla’nın rol aldığı tiyatro oyunları:

Ayşegül Sıkıntıda – Tiyatro Kılçık

Cin Ali Aşık – Tiyatro Kılçık

Tanıyor OlabilKılçık

Düğünde Panik – Tiyatro Kılçık

Don Kişot – Tiyatro Kedi

Onur Atilla’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hareket Sekiz (Reşat) (Sinema Filmi)

2018 – Can Dostlar (Sinema Filmi)

2018 – Cici Babam (Mahmut) (Sinema Filmi)

2017 – Salur Kazan: Zorak Kahraman (Sinema Filmi)

2016 – Deli Dumrul (Sinema Filmi)

2016 – Dedemin Fişi (Vecdi) (Sinema Filmi)

2015 – Buyur Burdan Bak (Kendisi) (TV Programı)

2014 – Yola Çıkmak (Erkin) (Sinema Filmi)

2014 – Olur Olur! (Sinema Filmi)

2014 – Eyvah Eyvah 3 (Midyeci) (Sinema Filmi)

2013 – BKM Güldür Güldür (İbrahim Çekiç) (TV Dizisi)

2012 – İnsanlar Alemi (Konuk Sanatçı) (TV Dizisi)

2011 – Huzurum Kalmadı (TV Dizisi)

2010 – Şen Yuva (TV Dizisi)

2009 – Kahve Bahane (TV Dizisi)

2007 – Kavak Yelleri (TV Dizisi)