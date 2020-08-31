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Onur Buldu ile Duygu Koz erteledikleri düğünü gerçekleştirdi
Onur Buldu ile Duygu Koz erteledikleri düğünü gerçekleştirdi
Geçtiğimiz Nisan ayında evlenen Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncusu Onur Buldu ile sevgilisi Duygu Koz, corona virüsü salgını nedeniyle erteledikleri düğünlerini gerçekleştirdiler.
Magazin 31 Ağustos 2020 - 08:03

Onur Buldu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz ile nisan ayında evinin bahçesinde kıyılan nikah ile evlenmişti.

Buldu ve Duygu Koz, 19 Nisan'da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yapmayı planladıkları nikahı corona virüsü salgını nedeniyle ertelemişti.

Çift geçtiğimiz akşam İstanbul’da düğün yaptı.

Çifti bu mutlu gününde ailesi ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Buldu’nun meslektaşı Sarp Apak nikah şahitliği yaptı.

Başarılı oyuncu düğününde çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesabından “Dünyanın en mutlu adamıyım” notuyla paylaştı ve çok sayıda yorum aldı.

Son güncelleme: 08:07 - 31.08.2020
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