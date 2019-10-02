Onur Buldu ve İbrahim Büyükak arasında ‘köse’ atışması

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı komedi programı ile kendisini milyonlara tanıtan ve sonrasında senaristlik yönü ile dikkatleri üzerine çeken İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor. Şimdilerde yeni bir film üzerinde çalışan Büyükak, kendisiyle daha doğrusu seyrek çıkan sakallarıyla ilgili esprili bir video paylaştı. İbrahim Büyükak’ın videosunda dikkat çeken diğer bir isim de Güldür Güldür adlı programda izlediğimiz başarılı oyuncu Onur Buldu oldu. Her iki ismi de berber koltuğunda sakal tıraşı olurken gördüğümüz videoda İbrahim Büyükak’ı sakallarının seyrek çıkmasına gönderme yaparken görüyoruz. Sakallarının gür çıktığını söyleyen Büyükak’ın hemen ardından Onur Buldu karşımıza çıkıyor ve değim yerindeyse İbrahim Büyükak’a ‘sen kabul etmesen de sakalların çok seyrek’ diyor.