Onur Büyüktopçu: Biliyorum hepinize fenalık geldi

Corona virüsü nedeniyle ev karantinasında olan oyuncu Onur Büyüktopçu, yeni yaşına pek çok isim gibi evinde girdi.

Sosyal medya hesabından yakın arkadaşları tarafından gönderilmiş olan doğum günü mesajlarını paylaşan Onur Büyüktopçu 38 yaşına arkadaşlarından uzakta girmenin hüznünü yaşıyor olsa da Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarla onlara teşekkür etmeyi de unutmadı.

Hikaye kısmından çok sayıda paylaşımda bulunduğu için takipçilerinden özür dileyen Büyüktopçu şu ifadeleri kullandı:

“Storylerden biliyorum, hepinize fenalık geldi. Çünkü bana gelir, engeli yerdi. DM’lere gelen mesajlarınızı okudum ama inan hepsini cevaplama şansım yoktu. Hepiniz iyi ki varsınız”