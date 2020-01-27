Onur Büyüktopçu: Birebir kopyası

Yeni yılının çok güzel gittiğini belirten Büyüktopçu, “Yeni projeler geliyor sürekli ama henüz kafama yatan bir şey olmadı. İnşallah yakın zamanda izleyicilerin karşısında olmayı umut ediyorum” dedi. Geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu bir röportajında Zuhal Topal ve Seda Sayan'ın sunmuş olduğu yemek programlarının benzerlikleri hakkında konuşmuş, yaşanan format savaşına kendisi de “Zuhal Topal'ın formatı benim de sunduğum Yemekteyiz'in birebir aynısı kimse bana o başka bir formattır demesin” diyerek dahil olmuştu. Çıkan haberlerin kendisine hatırlatılması üzerine Büyüktopçu “ evet o gün röportajda konuştuk, Yemekteyiz ilk başladığında bu şekilde değildi, bana kopyalandı gibi geliyor , tabi o da bir emek veriyor o da çok izleniyor ama bir tarafımda açıkçası biraz kırgın. Benim ve ekibimin oluşturduğu bir şeyi sanki yeni bir formatmış gibi vermeleri olmadı, birebir aynı formattır . Tabi ki beni aşan bir konu bu , sonuçta ben orada sunucuydum Acun abi bu konuyla ilgileniyor konu zaten yargıda diye biliyorum allah herkesin yolunu açık etsin ” dedi.

“CANIMIZ YANIYOR !”

Geçtiğimiz gün Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem hakkındaki üzüntülerini dile getiren Büyüktopçu “Türkiye bir deprem ülkesi ve neresinde olursa olsun her defasında canımız yanıyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralı olanlara da acil şifalar dilerim umarım en kısa zamanda eski sağlıklarına kavuşurlar” dedi.

“İNSANLARIMIZIN GÜLMEYE ÇOK İHTİYACI VAR !”

Geçtiğimiz gün Kiralık Aşk kadrosunda birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Sinem Öztürk ile birlikte buluşması sosyal medyada çok konuşulan Büyüktopçu konuyla ilgili “yıllar sonra kahve içerken gel bir şeyler yapalım diyerek nostalji yaptık , tabiki çok güzel tepkiler aldık ve sık sık bu paylaşımları yapma kararı aldık. Birlikte komedi dizileri hakkında çok konuşuyoruz bir şeyler yapalım diye , artık vurdulu kırdılı silahlı dizilerden gına geldi. İnsanlarımız zaten çok mutsuz bence , onlara bir tebessüm ettirebilirsek bizlere ne mutlu. İnsanlarımızın çok gülmeye ihtiyacı var bence” dedi.