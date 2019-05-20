Onur Büyüktopçu: Yazıktır, günahtır

Geride bıraktığımız hafta, kendisinden 25 yaş küçük işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen’in intiharının ardından gündeme gelen dizi ve sinema oyuncusu Yeşim Gül hakkında yapılan haberlere tepki göstermiş ve kendisine haksız bir şekilde saldırıldığını söylemişti. Yeşim Gül hakkında çıkan haberde şu ifadelere yer veriliyordu: “Ünlü oyuncu Yeşim Gül, kendisinden 25 yaş küçük işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen’e iddiaya göre kredi çektirdi. Kredi borcunu ödeyemeyen engelli genç, bir de üstüne Gül tarafından terk edildi. Edinilen son dakika bilgisine göre, barışmak için Gül’ün evine giden Peçen, tartışma sonrası pencereden atlayarak canına kıydı”

ONUR BÜYÜKTOPÇU’DAN GÜL’E DESTEK

TV 8’de Yemekteyiz adlı programı sunan Onur Büyüktopçu yaşanan bu gelişmelerin ardından oyuncu arkadaşı ve yakın dostu Yeşim Gül’e sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla destek verdi. Büyüktopçu, Yeşim Gül ile çekilmiş fotoğraflarına yer verdiği paylaşımında şunları yazdı: “19 yaşındaydım tanıdığımda, kollarını açtı bana… Akıl verdi, korudu kolladı, hiçbir doğum günümü unutmadı. Canım Yeşim Gül şimdi sevdiği insanı kaybetmenin acısını yaşıyor, yası büyük! Ve giden canın arkasındaki büyük acıyla kalırken tüm sevenlerinin acısı yazılan çizilenler ve gerçeği yansıtmayan ithamlarla katmerleniyor. Yazıktır, günahtır! Gencecik bir canın ardında kalan sevenlerine sabır dileğin, dua edin”