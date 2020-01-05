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Onur Büyüktopçu’nun anne sevgisi
Onur Büyüktopçu’nun anne sevgisi
Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, annesi ile vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirterek, "Annem benim her şeyim" dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 5 Ocak 2020 - 11:02

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu annesi Ayşe hanım ile birlikte geçtiğimiz gün Akmerkez’de objektiflere yansıdı. Annesi ile alışverişe çıktıklarını belirten sempatik oyuncu, “Annem ile vakit geçirmeyi çok seviyorum. Annem benim her şeyim” diyerek anne sevgisini dile getirdi.

Yakın zamanda önemli projeler ile ekranlara dönebileceğinin sinyalini veren Büyüktopçu, “Setleri özledim birçok proje var değerlendirme aşamasındayım” diyerek annesi Ayşe hanım ile birlikte AVM’den ayrıldı.

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