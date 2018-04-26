Onur Büyüktopçu’nun doğum gününe ünlü akını

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

36 yaşına giren Onur Büyüktopçu'yu sanat camiasından dostları bu özel günde yalnız bırakmadı. Doğum günü kutlamasına Nergis Kumbasar, Yeşim Salkım, Sinem Öztürk ve eşi Mustafa Uslu, Selin Çiğerci, Mert Ekin Daymaz, Yusuf Cim, Anıl Tetik, Esra Erol gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

YILDIZ PARÇALARI HEDİYE EDİLDİ

Kutlama sonrası kameraların karşısına geçen Onur Büyüktopçu, “Normalde doğum günüm 24 Nisan idi. Bir gün önceden kutlamak istedim. 23 Nisan Atamızın çocuklara armağan ettiği bir bayram önemli bir gün. İki kutlama bir arada yapalım dedik” diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'ın sahnesine konuk olan Onur Büyüktopçu, ‘Deli Mavi' şarkısında Salkım'a eşlik etmişti. Salkım, “Birlikte düet yaptık. Çok güzel bir sesi var. Biraz eğitimli olsa başarılı olur” diyerek Büyüktopçu'ya övgüler yağdırdı.

Büyüktopçu, aldığı en anlamlı hediyenin 1870 yılında Fransa'nın bir bölgesine düşen yıldızın parçacıkları olduğunu sözlerine ekledi. Bir dargın bir barışık sevgililer Selin Çiğerci ve Gökhan Çıra, doğum gününe el ele geldi. Birlikte objektiflere poz veren ikili, “Birlikte çok mutluyuz” diye konuştu. Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil, adının aşk dedikodularına karıştığı Anıl Tetik ile bir araya gelmedi. Birbirlerini görmezden gelen ikili, aşk iddialarıyla ilgili olarak “Sadece arkadaşız” demekle yetindi