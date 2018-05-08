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Onur Gülmek: Beni Celil ile yazın
Onur Gülmek: Beni Celil ile yazın
İşletmeci Onur Gülmek ve oyuncu Celil Nalçakan, geride bıraktığımız akşam Cihangir'de muhabirler tarafından görüntülendi.
Magazin 8 Mayıs 2018 - 09:29

Oyuncu Çiğdem Batur'un sevgilisi Onur Gülmek ve arkadaşı oyuncu Celil Nalçakan, Adana İl Sınırı adlı mekan çıkışı görüntülendi. Nalçakan ve iki kadın arkadaşının eşlik ettiği gecede bol bol şarkı söyleyip eğlenen grup mekan çıkışı magazin basını görünce tedirgin oldu.

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GÜLMEK’DEN ESPRİLİ YANIT

“Ne oluyor?” diyerek tepki gösteren Celil Nalçakan, daha sonra poz verdi. Mekan aynı zamanda çıkan Onur Gülmek, Celil Nalçakan'ın yan koltuğuna otururken “Beni Celil ile yazın” diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.

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Son güncelleme: 12:18 - 08.05.2018
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