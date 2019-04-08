Onur Mete ve Gülben Ergen’den sürpriz proje

Yeni çıkardığı ‘Bu Senin Şarkın’ adlı projesiyle çıkış yakalayan Onur Mete, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı solist olarak söylediği şarkılar dışında, sanatçı dostlarına da besteler verdiğini söyledi. Gülben Ergen’le bir şarkı çalışması için anlaştıklarını söyleyen Onur Mete, “Gülben, enerjisi çok yüksek biri. Onu ne zaman görsem, enerjisi her zaman motive ediyor. Çok çalışkan ve yardım sever biri. Kendisiyle biraz Onur Mete, biraz Gülben Ergen şarkıları karışımı bir eserde karar kıldık. Şarkımızın ismine henüz ne o ne de ben karar verebildik. ‘Madem zorla güzellik olmuyor. Gittim ben müsadenle’ gibi bir nakaratımız var. Onunla çalıştığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.