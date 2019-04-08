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Onur Mete ve Gülben Ergen’den sürpriz proje
Onur Mete ve Gülben Ergen’den sürpriz proje
Müzisyen Onur Mete önceki akşam Bostancı'da bulunan bir otelde sevenleriyle buluştu. Mete sergilediği sahne performansıyla kendisini dinlemeye gelen seyirciler tarafından alkışlandı.
Magazin 8 Nisan 2019 - 14:32

Yeni çıkardığı ‘Bu Senin Şarkın’ adlı projesiyle çıkış yakalayan Onur Mete, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı solist olarak söylediği şarkılar dışında, sanatçı dostlarına da besteler verdiğini söyledi. Gülben Ergen’le bir şarkı çalışması için anlaştıklarını söyleyen Onur Mete, “Gülben, enerjisi çok yüksek biri. Onu ne zaman görsem, enerjisi her zaman  motive ediyor. Çok çalışkan ve yardım sever biri. Kendisiyle biraz Onur Mete, biraz Gülben Ergen şarkıları karışımı bir eserde karar kıldık. Şarkımızın ismine henüz ne o ne de ben karar verebildik. ‘Madem zorla güzellik olmuyor. Gittim ben müsadenle’ gibi bir nakaratımız var. Onunla çalıştığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Onur Mete, konser öncesi eşiyle birlikte kamera karşısına geçti

Son güncelleme: 14:43 - 08.04.2019
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