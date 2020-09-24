Onur Şan kimdir, kaç yaşında?

Bir dönem hem şarkıları hem de oyunculuğuyla oldukça popüler olan Onur Şan yeniden gündeme geldi. Onur Şan, Seda Sayan'la boşandıktan sonra uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşadı. 2015 yılında ise ilahiyat konserinde tanıştığı Büşra Aköz ile evlenen Onur Şan'ın hayatı herkes tarafından merak konusu oldu.

ONUR ŞAN KİMDİR?

Onur Şan, 24 Temmuz 1981 tarihinde Sivas’da doğmuştur. Annesi Şerife Şan, babası Ahmet Turan Şan’dır. 8 yaşında bağlama çalmayı öğrendi. İlkokul, ortaokulu ve liseyi İstanbul ATA Koleji’nde tamamladı. Daha sonra da İstanbul Teknik üniversitesi Devlet Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Şan Bölümünde eğitimine devam etti.

ONUR ŞAN’IN MÜZİK KARİYERİ



Milliyet Gazetesinin düzenlemiş olduğu, “Liseler Arası THM Ses yarışmasında” birinci oldu. TRT’nin düzenlediği yarışmada İstanbul bölge “birincisi”, ardından Türkiye “ikincisi” seçildi. TRT’nin düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak, “Türk Halk Müziği Sanatçısı” olmaya hak kazandı. 2000-2002 yılları arasın da, “TRT İstanbul Radyosunda”, akitli THM ses sanatçısı olarak görev aldı. Bunun yanı sıra 1998 Yılında “İtalya” ve “Fransa” da düzenlenen folklor festivaline katılarak, Türk Halk Müziği kültürünü ve sanatını yurt dışında da başarı ile icra etti . İlk solo albümü “Aşkın Mavisi” ile türkü dostlarının beğenisini kazanan Onur Şan “Dağlarında Kar Olurum Yar” albümünde türküleri gençlerinde sevebileceği tarzda Klasik Türk Halk müziği sazlarının yanı sıra bas gitar akustik gitar ve yaylı grubu gibi enstrümanlar kullanıldı.

ONUR ŞAN’IN OYUNCULUK KARİYERİ

2008 yılından 2012 yılına kadar yayınlanan “Akasya Durağı” adlı dizi filmde Seyit karakterini canlandırırken Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Nilgün Belgün, Timur Acar, Erol Günaydın, Ayça İnci, Suat Sungur, Berk Oktay, Melek Baykal ile beraber oynadı. 2012 yılında “Mevsim Çiçek Açtı” adlı sinema filminde Yavuz Bingöl, Deniz Oral, Mehtap Bayri, Turgay Tanülkü ile beraber rol aldı.

Onur Şan, 1 Şubat 2008 tarihinde Seda Sayan ile evlendi. Şubat 2010 tarihinde boşandı.

Onur Şan, 2015 yılında Büşra Aköz ile evlendi.