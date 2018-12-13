Onur Saylak kimdir? Onur Saylak nereli ve kaç yaşında?

Onur Saylak, 12 Mayıs 1977 doğumludur. Vatanım Sensin dizisindeki Tevfik karakteri ile hafızalara kazınan Onur Saylak hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde...

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Şu sıralar Show TV’de yayınlanan Çarpışma dizisinde, Veli karakterini canlandıran Onur Saylak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Onur Saylak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ONUR SAYLAK KİMDİR?

Onur Saylak, 12 Mayıs 1977 yılında Ankara’da doğmuştur. Tam olarak adı Arif Onur Saylak’tır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm'lerinde kısa süre eğitim aldıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve mezun oldu. Okul dönemi boyunca Ankara Devlet Tiyatroları'nda çeşitli oyunlarda rol alarak, sahneye adım attı.

Pek çok dizi projesinde de yer alan Onur Saylak, Kod Adı dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca TED Koleji'nde tiyatro yönetmeni olarak da çalıştı. Sesinin şarkı söylemeye uygun olmasından dolayı üniversite korosunda yer aldı ve müzikal tiyatro ile ilgilendi. Bazı tiyatro oyunları için şarkı sözleri yazdı. TRT 2 televizyonunda Hadi Gidelim (2003) isimli 13 bölümlük bir gençlik programı sundu.

Denizden Gelen, Mavi Dalga, Rüzgarın Hatıraları filmlerinde rol alan Onur Saylak, 2011 yılında Fransa'nın Başkenti Paris'de kendisi gibi oyuncu olan Tuba Büyüküstün ile evlendi. 5 Haziran 2017'de Tuba Büyüküstün'den boşanan Onur Saylak'ın bu evlilikten ikiz kızları bulunmaktadır.

Onur Saylak, Şahsiyet dizisinin ve Daha sinema filminin yönetmenlik koltuğunda oturmuş ve Daha filmi ile pek çok ödül kazanmıştır. Onur Saylak şimdilerde ise ‘Çarpışma’ dizisinde Veli Cevher karakterini canlandırıyor.

Onur Saylak 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Yay burcudur.

Ödülleri:

2017 – 24. Uluslararası Adana Film Festivali Yılmaz Güney Ödülü – Daha

2017 – 24. Uluslararası Adana Film Festivali Adana İzleyci Ödülü – Daha

2017 – 24. Uluslararası Adana Film Festivali SİYAD En İyi Film Ödülü – Daha)

2009- 41. Siyad Türk Sineması Ödülleri- En İyi Erkek Oyuncu – Sonbahar

2009- 2. Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu – Sonbahar

Onur Saylak’ın rol aldığı filmler:

2014 – Rüzgarın Hatıraları (Aram)

2012 – Mavi Dalga (Fırat)

2009 – Denizden Gelen (Halil Temel)

2008 – Güz Sancısı (Tüy üfleyen adam)

2007 – Sonbahar (Yusuf)

Onur Saylak’ın rol aldığı diziler:

2018 – Çarpışma (Veli)

2016-2017 – Vatanım Sensin (Tevfik)

2015 – Hatırla Gönül (Tekin)

2014 – Hayat Ağacı (Cengiz Kaya)

2012 – Ağır Roman Yeni Dünya (Janti)

2011 – Sensiz Olmaz (Aydın)

2010 – Gönülçelen (Levent)

2009 – Nefes (Ateş)

2007 – Asi (Ziya)

2007 – Kod Adı: Kaos (Erkan Karaca)

2006 – Kod Adı (Erkan Karaca)

2006 – Hisarbuselik (Çetin)

2005 – Ne Seninle Ne Sensiz (Batanay)

2004 – Yabancı Damat (İhsan)

2003 – Aşk Buraya Uğramıyor

2000 – Bizim Evin Halleri