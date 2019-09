Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinde Enes karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Onur Seyit Yaran kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Ordu’ludur. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde öğrencidir. Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynayan Onur Seyit Yaran, futbolculuğunun yanı sıra satranç sporcusudur. 2008-2011 yılları arasında profesyonel olarak milli platformlarda mücadele etmiştir. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Onur Seyit Yaran İngilizce ve Almanca bilmektedir.

2016 yılında düzenlenen Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışması birincisidir. 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Onur Seyit Yaran, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Enes karakterine hayat vermektedir. Onur Seyit Yaran, 1.87 metre boyunda, 78 kilo ve Oğlak burcudur.

Onur Seyit Yaran’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vuslat (Enes) (TV Dizisi)

2018 – Kalk Gidelim (Canberk) (TV Dizisi)