Oyuncu Onur Seyit Yaran’a saldırı olayında yeni gelişme

İstanbul Şişli’de 22 Eylül 2020’de meydana gelen olayda, ‘Kardeşlerim’ dizisinin başrol oyuncularından olan ve 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran, gittiği spor salonundan çıktığı sırada Serhat Okuducu tarafından silahlı saldırıya uğramış ve omzundan yaralanmıştı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serhat Okuducu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

“ORTADA KASTEN ÖLDÜRME DİYE BİR ŞEY YOK”

Okuducu’nun avukatı son savunmasında, “Ortada kasten öldürme diye bir şey yok. Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek bir durum olmuş ama bu da hayati tehlike yaratacak bir yaralanma değil. Müvekkilin tahliyesini talep ederiz” dedi. Sanık Serhat Okuducu ise son sözünde diyecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

MÜEBBET HAPİSTEN 6 YIL 3 AY HAPSE

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Okuducu’nun ‘kasten öldürme’ suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını da kaydeden mahkeme, cezada indirim uygulayarak, Okuducu’yu 10 yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme, ilk haksız eylemin kimden geldiğinin tespit edilememiş olmasından, cezayı 7 yıl 6 aya indirdi. Heyet son olarak, mahkemedeki tutumundan dolayı iyi hal indirimi uygulayarak Okuducu’yu, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

ÜYE HAKİM MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Üye hakim, “Her ne kadar sanık hakkında öldürmeye teşebbüsten hüküm kurulmuş ise de eylemin ‘yaralama’ suçu kapsamında kaldığını düşündüğümden, sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum” diyerek, karara muhalefet şerhi koydu.