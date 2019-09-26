Onur Tuna kaç yaşında ve nereli? Onur Tuna kimdir?

Onur Tuna hayatı merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. Onur Tuna, 2 Temmuz 1985 doğumludur. Ekranlara ilk adımını 2011 yılında yayınlanan Hayat Devam Ediyor adlı dizi ile atan Onur Tuna hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Onur Tuna nereli ve kaç yaşında?

Diziseverler bugünlerde Onur Tuna kimdir? sorusunu araştırıyor. Genç oyuncu Onur Tuna hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Onur Tuna nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ONUR TUNA KİMDİR?

Onur Tuna 2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. Aslen Çanakkale’lidir. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Ortaokul yıllarında lisanslı olarak voleybol ve basketbol oynamıştır. Onur Tuna ayrıca İzmir'de 4 yıl model olarak çalışmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk dersleri alan Onur Tuna, oyunculuk kariyerine 2011 yılında Hayat Devam Ediyor adlı dizi ile ilk adımını atmıştır.

Son olarak FOX TV’de yer alan Yasak Elma dizisinde Alihan Taşdemir karakterine hayat veren Onur Tuna, 1.95 metre boyunda, 87 kilo ve Yengeç burcudur.

Onur Tuna’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2011 – Hayat Devam Ediyor (Sıraç) (TV Dizisi)

2014 – Bi Küçük Eylül Masalı (Atıl) (Sinema Filmi)

2014 – Filinta (Filinta Mustafa) (TV Dizisi)

2016 – Cesur Yürek (Ömer) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Alihan) (TV Dizisi)