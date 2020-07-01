Onur Tuna Mucize Doktor dizisinin ikinci sezonunun çok farklı olacağını söyledi
Mucize doktor dizisinin genç oyuncusu Onur Tuna önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Yolda yürürken hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Tuna, onlarla bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan yakışıklı oyuncu ikinci sezon çekimlerinin yakında başlayacağını belirtti: “Dizimizin çekimlerine başlanacak. İkinci sezon çok daha farklı olacak. Senaristlerimiz çok güzel hazırlandılar, biz de en iyi şekilde oynamaya hazırlanıyoruz.”