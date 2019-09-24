Onur Tuna: Vurma, okşa mesela…

Geniş bir kitle tarafından Filinta adlı dizi ile tanınan oyuncu Onur Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilginç bir mesaj verdi. Başrolünde oynadığı Mucize Doktor dizisindeki karakteriyle dikkat çeken yakışıklı oyuncu Onur Tuna, sosyal medya hesabından “Vurma, okşa ve dünyayla seviş” diyerek fotoğrafını paylaştı.

“DÜNYAYLA SEVİŞ”

Oyuncu Onur Tuna, kişisel instagram hesabından siyah-beyaz fotoğrafını “Vurma, okşa mesela.. biliyorum zor bu iş ama dene dünyayla seviş.” notuyla paylaştı. Tuna’nın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.