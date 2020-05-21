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Onur Tuna’nın kaslı pozu beğenildi
Onur Tuna’nın kaslı pozu beğenildi
Ev karantinası günlerinde kilo almak yerine fazlalıklarından kurtulan oyuncu Onur Tuna, kaslı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 21 Mayıs 2020 - 10:10

Mucize Doktor’un Ferman’ı Onur Tuna karantina günlerinde boş durmadı. Haftalardır düzenli olarak spor yapan Tuna, kaslı vücudunu sosyal medya hesabından sergiledi.

Yakışıklı oyuncu Onur Tuna, karantina döneminde kilo almayıp, fazla kilolarını vererek dikkat çekti. Kaslı fotoğrafını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Onur Tuna, karantina döneminde göbeğini erittiğini söyledi.

Onur Tuna’nın takipçileri, “Karantina size yaramış” görüşünde birleşti. Tuna’nın kaslı karesi kısa sürede 80 binden fazla beğeni ve binden fazla yorum aldı.