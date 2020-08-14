Onur Ünlü: ‘Hayatımı satıyorum’

Senarist ve yönetmen Onur Ünlü, imza attığı çok izlenen projelerden sonra sevenlerinin karşısına ilginç bir internet sitesi ile çıktı. Ünlü, kurduğu internet sitesinde kendisine ait eşyaları satmaya başladı.

Oyuncu Hazar Ergüçlü’nın yönetmen ve senarist sevgilisi Onur Ünlü, ‘hayatimisatiyorum.com’ isimli internet sitesinde kendisine ait eşyaları satmaya başladı. Onur Ünlü, sitenin ‘hakkında' kısmında yaptığı açıklamada, “Hayatımı satıyorum nedir?” sorusuna, “Onur Ünlü'nün yaşamı, ölümü ve sonrası da dahil olmak üzere hayatına dair tüm maddi manevi değerlerin satışıdır” ifadelerine yer verdi.

ÇOK BEĞENİLEN FİLMLERİNE AİT EŞYALAR…

Ünlü, internet sitesinde, Altın Portakal ödülünü, ‘Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi’ filminde kullanılan klaket ve ‘Kırık Kalpler Bankası’ filminin ilk ve tek orijinal afişinin yanı sıra “Onur Ünlü'ye ait nesnelerle dolu sürpriz kutu” ismiyle bir adet kutu ile üzerinde “Saçma zamanla anlam kazanır” yazan bardak gibi bir çok ürünü satışa koydu. Sitedeki bazı ürünler açık artırmayla, bazıları ise sabit fiyatla alıcısını bekliyor.

“ONUR ÜNLÜ’NÜN NESİ VAR NESİ YOK SATIN ALMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?”

Sitenin ana sayfasında, ”Onur Ünlü'nün nesi var nesi yok satın almak istemez misiniz? İster, sabit fiyatlı ürünlere parayı tak diye yapıştırın! İsterseniz açık artırmaya girip, en iyi fiyatı verin ve ürünü kapın! Belki de Onur Ünlü kompile sizin olur, kim bilir?” yazısı yer aldı.

Onur Ünlü babasının 65 Yaş Üstü Kartı’nı satışa çıkardı. Onur Ünlü'nün kurduğu internet sitesi sosyal medyada da ilgi çekti.