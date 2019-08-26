Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü yanak yanağa

Geride bıraktığımız yıldan bu yana kendisinden 19 yaş küçük olan oyuncu Hazar Ergüçlü ile birlikte mutlu bir beraberlik sürdüren Onur Ünlü'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İlişkilerinin başlarında gözlerden uzakta olmayı tercih eden ancak bir süre sonra el ele bir şekilde görüntülenen Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü, mutlu giden beraberlikleriyle magazin gazetelerinin ve dergilerinin sayfalarını süslüyor. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sürekli olarak gündeme gelen ikili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu konuya çok takılmadıklarını gösterseler de haklarında yapılan yaş odaklı haberlere her gün bir yenisi daha ekleniyor.

ONUR ÜNLÜ SAYFASINDA PAYLAŞTI

Tüm bu haberlerin gölgesinde ilişkilerini mutlu bir şekilde sürdüren ikiliden yönetmen Onur Ünlü instagram hesabından yanak yanağa çekilmiş bir pozlarını paylaştı. Ünlü bu aşk dolu kareye kendisini yansıtan bir not düşerek; “Ben belki dün ölmüştüm belki de geçen hafta” yazdı.