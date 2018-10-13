Onur ve Hazar’ın isyanı
Onur Ünlü (45) ve sevgilisi Hazar Ergüçlü (26), önceki akşam Cihangir’de yürürken görüntülendi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ve son zamanlarda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini son derece rahat bir şekilde yaşayan Onur Ünlü-Hazar Ergüçlü çifti, flaşlar patlayınca adımlarını hızlandırdı. Kaçamayacaklarını anlayan ikili, “Hep yakalanıyoruz” şeklindeki çıkışlarıyla adeta muhabirlere isyan ettikten sonra Cihangir'in arka sokaklarında gözlerden kayboldu.