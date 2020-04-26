Onurcan Özcan kimdir, aslen nerelidir? Onurcan Özcan’ın unutulmaz şarkıları…

4 Haziran 2018 yılında arkadaşlarıyla birlikte Şile’de denize açılan ve teknelerinin alabora olması sonrası cansız bedenine bir gün sonra ulaşılan genç müzisyen Onurcan Özcan’ın sevenleri kendisini andı. Sosyal medyanın gündeminde olan Onurcan Özcan’ın kim olduğu merak ediliyor. Onurcan Özcan kimdir? Onurcan Özcan aslen nerelidir? İşe Onurcan Özcan’ın en bilinen şarkıları…

Şile'de arkadaşları ile birlikte açıldıkları teknenin batması sonucu kaybolan ve cansız bedeni bir gün sonra arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan genç müzisyen, 2018 yılındaki ölümü ile sevenlerini yasa boğmuştu. Onurcan Özcan'ın kim olduğu ve eserleri internette aratılmaya başlandı. İşte Onurcan Özcan'ın hayatına dair bilgiler…

ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?

Genç şarkıcı Onurcan Özcan hayatını kaybettiğinde 21 yaşındaydı. Solist kimliğinin yanı sıra besteci ve söz yazarıdır. Onurcan Özcan, YouTube hesabı üzerinden paylaştığı videolar kullanıcılar tarafından milyonlarca kez tıklanmıştır. Son zamanlarda gençler arasında popülerlik elde eden isim, Özcan, “Yaramızda Kalsın”, “Yalnızlığın Ezgisi”, “Çilingir”, “Kibrit”, “Gülümse Kadın” ve “İntihaşk” gibi seslendirdiği parçalarla geniş bir kesim tarafından tanınmaktadır.

Onurcan Özcan, Şile'de denize açıldığı fiber teknenin batmasıyla birlikte denizde kaybolduğunun bilgisine ulaşılmıştı. Alabora olan teknede bulunan 5 kişiden Recep Gülyıldırım hayatını kaybetmiş, aynı teknede bulunan Levent Sarı, Ulaş Sarı ve Hasan Ekşi sağ olarak kurtarılırken şarkıcı Onur Can Özcan'a ise ulaşılamamıştı. Genç müzisyenin cansız bedeni ise yapılan çalışmalar sonrası bir gün sonra bulunmuştu.