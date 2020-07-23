Operatör filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Operatör konusu ve oyuncuları…
Yönetmenliğini Amariah Olson'un yaptığı Operatör filmi, ilk kez 2015 yılında gösterime girmiştir. Aksiyon dolu Operatör filminin konusu ve oyuncuları…
OPERATÖR KONUSU
911 acil çağrı merkezi operatörü olan Pamela'nın kızı ve polis kocası, gizemli bir adam tarafından kaçırılarak rehine olarak tutulur. Adam, polisten şehirdeki tüm polis ve itfaiye birimlerine anonslar yaparak belli merkezlere yönlendirmesini ister. Şehir tarihinin en büyük suçu işlenirken Pamela, zamana karşı yarışmaktadır. Kocasının ise karşısında iki seçenek vardır; ya kızını, ya da şehri kurtaracaktır.
OPERATÖR OYUNCULARI
Ving Rhames – Richard
Luke Goss – Jeremy Miller
Mischa Barton – Pamela Miller
Michael ParE – Howard
Riley Bundick – Cassie