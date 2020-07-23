Operatör filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Operatör konusu ve oyuncuları…

Suçlularla zaman karşı yarışan bir acil çağrı operatörünün hikayesinin anlatıldığı Operatör filmi, hızlı temposu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu akşam televizyon ekranında yayınlanacak Operatör filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Yönetmenliğini Amariah Olson'un yaptığı Operatör filmi, ilk kez 2015 yılında gösterime girmiştir. Aksiyon dolu Operatör filminin konusu ve oyuncuları…

OPERATÖR KONUSU

911 acil çağrı merkezi operatörü olan Pamela'nın kızı ve polis kocası, gizemli bir adam tarafından kaçırılarak rehine olarak tutulur. Adam, polisten şehirdeki tüm polis ve itfaiye birimlerine anonslar yaparak belli merkezlere yönlendirmesini ister. Şehir tarihinin en büyük suçu işlenirken Pamela, zamana karşı yarışmaktadır. Kocasının ise karşısında iki seçenek vardır; ya kızını, ya da şehri kurtaracaktır.

OPERATÖR OYUNCULARI

Ving Rhames – Richard

Luke Goss – Jeremy Miller

Mischa Barton – Pamela Miller

Michael ParE – Howard

Riley Bundick – Cassie