Yıllar sonra açıkladı: Ünlü model Cindy Crawford, Oprah Winfrey ile yaşadığı kötü olayı anlattı

Dünyaca ünlü süper model Cindy Crawford, yıllar önce sunucu Oprah Winfrey ile yaşadığı tatsız bir olayı, yeni belgesel dizisinde dile getirdi.

Sozcu.com.tr

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Ünlü sunucu Oprah Winfrey’in, 1986 yılında çekilen ve televizyonda yayınlanan programında, o zamanlar 20 yaşında olan Cindy Crawford’dan vücudunu sergilemesini istediği görüntüler, süper modelin yeni belgeselinde buna tepki göstermesinin ardından sunucunun YouTube sayfasından kaldırıldı.



57 yaşındaki ABD’li manken Cindy Crawford, diğer süper model arkadaşları Naomi Campbell, Linda Evangelista ve Christy Turlington’un ikonik moda kariyerlerini anlatan yeni belgesel dizisi “The Super Models”da geçmişte yaşadığı olayı anlattı.

Crawford’un yorumlarının yayınlanmasından sadece birkaç saat sonra, video, Winfrey’in YouTube sayfasında sessizce gizli hale getirildi. Video, röportajdan önce, son 3 yıldır sıkıntısızca izlenebiliyordu.

“BANA VÜCUDUNU GÖSTER”

Görüntülerde ünlü modelin “The Oprah Winfrey Show”da menajeri John Casablancas ile birlikte ilk kez sahneye çıkışı yer alıyor.

Winfrey, çarpıcı genç modeli tanıtırken “Her zaman bu vücuda sahip miydi? Bir ayağa kalk, işte ben buna ‘beden’ diyorum.” şeklinde konuşuyor.

Crawford da ayağa kalkıp izleyiciler kendisine bakarken gergin bir şekilde gülümsemeye devam ediyor.

O anda nasıl hissettiğini anlatan model, “Görülen ama duyulmayan bir varlık ya da çocuk gibiydim.” dedi. Crawford konuşmasını, “Bugünün gözleriyle baktığınızda, Oprah şöyle diyor: ‘Ayağa kalk ve bana vücudunu göster. Bize neden burada olmaya layık olduğunu göster. Aman Tanrım, bu gerçekten hiç hoş değildi. Özellikle de Oprah’tan!” şeklinde sürdürdü.

Winfrey’in ekibi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

1980'lerin sonlarında Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista ve Christy Turlington’un moda dünyasındaki yükselişlerini inceleyen belgesel dizi “The Super Models” Apple+ TV’de yayınlanıyor.

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