Oprah Winfrey, corona virüsüyle mücadele için 10 milyon dolar bağışladı

Oprah Winfrey, corona virüsüyle mücadele için 10 milyon dolar bağışladı

Corona virüsü ile mücadelede birçok ünlü isim yüklü miktarlarda bağış yaparken, Oprah Winfrey de geri durmadı. Winfrey, 10 milyon dolar bağışlayarak bir rekora imza attı.

ABD televizyon trihinin en çok izlenen talk şov programlarından birisi olan, “The Oprah Winfrey Show”un sunucusu Winfrey, Amerikalıların corona pandemisiyle savaşmasına yardımcı olmak için 10 milyon dolar bağışta bulundu.

Dünyaca ünlü sunucunun bu bağışının 9 milyon dolarlık kısmı, Mississippi’deki erkek ve kız yurtları dahil olmak üzere hayır kurumlarına bölünecek.

Kalan 1 milyon dolarlık kısım ise, Leonardo DiCaprio ve Apple’ın corona virüsünden etkilenenlere yardım için başlattıkları Amerika Gıda Fonu’na gidecek.

“BİRÇOĞUMUZ YARDIM ETMENİN YOLLARINI ARIYORUZ”

Winfrey, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Yardım kuruluşlarının yaptığı işten çok etkilendim ve şu anda herkesin önceliği evde, güvende kalmak olsa da, birçoğumuzun yardım etmenin yollarını aradığını biliyorum” dedi.