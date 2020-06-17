Organik Aşk Hikayeleri filmi kaç yılında çekilmiştir? Organik Aşk Hikayeleri konusu ve oyuncuları…

Organik Aşk Hikayeleri filmi bu akşam televizyon erkanlarında yayınlanacak. Televizyon izleyicileri, Organik Aşk Hikayeleri filminin konusunu merak ediyor. İşte Organik Aşk Hikayeleri filminin konusu ve oyuncuları…

Yönetmenliği Alpgiray Uğurlu'nun yaptığı Organik Aşk Hikayeleri, 2017 yılında vizyona girmiştir. İşte Organik Aşk Hikayeleri filmi ile ilgili bazı bilgiler…

ORGANİK AŞK HİKAYELERİ KONUSU

Aşkı görücü usulu arayan 8 çiftin birbirinden bağımsız 8 ayrı hikayesinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda Özge Gürel, Gökhan Alkan, Furkan Kızılay, Celil Sadi Cengiz, İrem Helvacıoğlu, Melike Öcalan, Taylan Güner, Ceyda Kasabalı yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliği ise Alpgiray M. Uğurlu üstleniyor.

ORGANİK AŞK HİKAYELERİ OYUNCULARI

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Özge Gürel 5 Şubat 1987 yılında İstanbul ‘da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Çerkes kökenlidir. Özge Gürel liseyi bitirene kadar Silivri’de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bıraktı. İlk deneyimini “Kızım Nerede” dizisindeki “Zeynep” karakteriyle edinen oyuncu böylece televizyon dünyasına adım atmış olur. Daha sonra “Huzur Sokağı”nda “Melisa” ve “Muhteşem Yüzyıl”da “Rana Hatun” rolleriyle yer almıştır. (Devamı için tıklayınız…)

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolejileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret-Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan Gökhan Alkan’ın ilk televizyon deneyimi 2011 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren bir proje olan Muhteşem Yüzyıl ile olmuştur. (Devamı için tıklayınız…)

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile’de doğmuştur. Fitness öğretmeni ve antrenör olan babasının adı Emin Kızılay, annesinin adı Mine Kızılay’dır. Batur adında küçük bir erkek kardeşi vardır. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliğinden mezun olmuştur. Sporcu olan babası sayesinde sıkı bir bir spor adamı olarak yetiştirilmiştir. İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, İstanbul Bakırköyspor’da lisanslı tenisçi olmuştur. Furkan Kızılay, aynı zamanda çok iyi bir kayakçı ve mükemmel bir yüzücüdür. (Devamı için tıklayınız…)

SADİ CELİL CENGİZ KİMDİR?

Sadi Celil Cengiz, 1 Şubat 1983 yılında Samsun Çarşamba'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezundur. Sinema ve Televizyon Bölümünde yüksek lisans yaptı. Kısa filmler çekmeye başlayan Sadi Celil Cengiz, Adres Soran Adam adlı kısa filmi ile Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Kısa Film Yönetmeni ödülünü aldı. (Devamı için tıklayınız…)

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ankara'lı olan oyuncu uzun yıllar Almanya'da kalmıştır. İrem Helvacıoğlu, oyunculuğa ve tiyatroya olan ilgisi sayesinde Türkiye'ye dönüşünün ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezinde konservatuvar eğitimi almıştır. Eğitimi tamamlamasının ardından oyunculuğa ilk adımı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi aslı dizi ile atmıştır. (Devamı için tıklayınız…)