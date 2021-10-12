‘Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı’ iddialarına eşinden açıklama

Corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Orhan Gencebay ile ilgili, eşi Sevim Emre'den açıklama geldi.

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Orhan Gencebay'ın corona virüsü tedavisi görmek üzere hastaneye kaldırıldığına ilişkin çıkan haberlerin ardından eşi Sevim Emre sosyal medyadan açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Sanatçının eşi Sevim Emre “Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler” ifadelerini kullandı.