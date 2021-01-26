Orhan Gencebay yaşadığı kazayı anlattı

Orhan Gencebay geçen günlerde evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşmüş, hastanede röntgeni çekilen Gencebay’ın sol parmağının kırık olduğu belirlenmişti.

Kırık parmağına atel takılan Gencebay, yaşadığı kazayı anlattı:

“Birkaç gece önce yürümek için yola çıktım. Bir hayli yürümüştüm. Akşam saat 20.00-21.00 sularıydı. Yol mu hatalıydı, ben mi hatalıydım bilmiyorum. Birden ayağım bir çukura girdi ve yüzükoyun yere düştüm. Özellikle sol elimin altına düştüm.”

“Gerçekten canım çok yanmıştı. Eve geldiğimde sol işaret parmağımla orta parmağım çok şişmişti. Sevim Hanım sol işaret parmağım için ‘Bu parmak kırık’ dedİ. Ben de ‘Hayır’ dedim.”

“Bizim çok sevdiğimiz doktor kardeşimiz Muzaffer Bey’e haber verdik. Hemen geldi ve beni doğru hastaneye götürdü. Hastanede röntgen çektik. Sevim Hanım haklı çıkmıştı. Gerçekten kırılmıştı benim sol işaret parmağım.”

“Muzaffer Bey tedaviye başladı. Atel takılı şu an elimde. ‘Bir iki ay sürecek’ dedi. Bu olay benim için çok önemliydi. Aslında herkes için pek önemli olmayabilir. Neden önemliydi çünkü ben enstrümanistim. Sazımı bir iki ay çalamayacaktım. Tüm enstrüman çalan müzisyenler için parmaklar çok önemlidir. Hayati önemlidir.”