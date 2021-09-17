Orhan Gencebay’ın oğlunun düğününe siyasi isimler akın etti

Sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, uzun süredir birlikte olduğu Seda Han ile Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturdu. Ünlülerin akın ettiği düğüne siyaset camiasından da çok sayıda isim katıldı.

Sozcu.com.tr

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Oyuncu Gökhan Gencebay, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Seda Han Özmen ile evlendi. Çift, Çırağan Sarayı’nda dünya evine girdi.

Sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren düğünde, iş insanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emekli Tüm Amiral Cihat Yağcı, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop gibi önemli isimler de yer aldı.

Gökhan Gencebay ve Seda Han geçen temmuz ayında nişanlanmıştı. Güzel haberi sosyal medyadan duyuran anne Sevim Emre, “Günün adı mutluluk! Yavrularım” mesajını paylaşmıştı.

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