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Orhan Gencebay’ın parmağı evinde tedavi edildi

Sanatçı Orhan Gencebay'ın kırılan sol parmağı evinde doktor tarafından tedavi edildi. O anları görüntüleyen Gencebay'ın eşi Sevim Emre, "Hiç merak etmeyin Orhan Baba'nın sihirli parmakları yine size harika müziklerini çalacak. Çok sevgiler gönderiyorum herkese" dedi. 

Güncellenme: 16:32, 25/01/2021
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Orhan Gencebay geçen günlerde evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşmüş, hastanede röntgeni çekilen Gencebay’ın sol parmağının kırık olduğu belirlenmişti.

Doktor Muzaffer Gökhan Kahraman, Orhan Gencebay’ın tedavisini evinde yaptı. Gencebay’ın parmağının tedavi edildiği anları da eşi Sevim Emre kameraya aldı.

Doktor Kahraman burada yaptığı açıklamada,  “Orhan ağabeyimizin sol ve ikinci parmağı düşme sonucu kırılmış. Fakat sazdan ve müzikten bizi mahrum etmemesi açısından tedavisini yapacağız. Geçmiş olsun” dedi.

Gencebay’ın eşi Sevim Emre de hem videoyu çekti hem de şu açıklamayı yaptı: “Sevgili kardeşimiz Muzaffer Kahraman Bey geldi. Çok harika bir hekim. Biz ona kendimizi emanet ediyoruz. Orhan Baba’nın parmağını şu anda tedavi ediyor. Hiç merak etmeyin Orhan Baba’nın sihirli parmakları yine size harika müziklerini çalacak. Çok sevgiler gönderiyorum herkese.” (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:16:31,