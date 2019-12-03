Orhan Kılıç kimdir? Orhan Kılıç nereli ve kaç yaşında?

Orhan Kılıç, 1974 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Evdeki Yabancı dizisi ile gerçekleştiren Orhan Kılıç hakkında merak edilenler haberimizde... Orhan Kılıç nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Adnan Bardar karakterini canlandıran Orhan Kılıç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Orhan Kılıç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ORHAN KILIÇ KİMDİR?

Orhan Kılıç, 19 Ekim 1974 tarihinde Almanya Berlin’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Berlin Yüksek Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında yayınlanan Evdeki Yabancı adlı dizi ile gerçekleştiren Orhan Kılıç; Evdeki Yabancı, Freunde, Kalp Gözü, Mezar Arasında, Gül'ün Çilesi, 29-30, Sağır Oda, İlk Aşk, Elveda Rumeli, Dalgakıran, Derdest, Aşk Bir Hayal, Korkma, Atatürk'ün Fedaisi Topal Osman, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Taş Mektep, Osmanlı'da Derin Devlet, Diğer Yarım, Tanıklar, Kara Kutu, Pinhan ve Vergesst mich nicht gibi bir çok projede rol almıştır.

Gazeteci Sema Eren ile evli olan oyuncunun bu evliliğinden bir çocuğu vardır. Orhan Kılıç baba tarafından aslen Giresun'ludur.

Şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Adnan karakterine hayat veren Orhan Kılıç, 1.86 metre boyunda, 85 kilo ve Terazi burcudur.

Orhan Kılıç’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Azize (Adnan) (TV Dizisi)

2019 – En Uzun Gece (Sinema Filmi)

2017 – Diriliş Ertuğrul (Atsız Bey) (TV Dizisi)

2016 – Vergesst mich nicht (Enver Şimşek) (TV Filmi)

2015 – Pinhan (Murat) (Sinema Filmi)

2015 – Kara Kutu (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Tanıklar (Gaffar Okkan) (TV Dizisi)

2014 – Diğer Yarım (Ecevit) (TV Dizisi)

2013 – Osmanlı’da Derin Devlet (Pehlivan Halil) (TV Dizisi)

2012 – Taş Mektep ( Yzb. Tevfik) (Sinema Filmi)

2012 – Korkma (Mehmet Akif Ersoy) (TV Dizisi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (TV Dizisi)

2012 – Atatürk’ün Fedaisi Topal Osman (Hüseyin Avni Alpaslan) (Sinema Filmi)

2011 – Zehirli Sarmaşık (Engin) (TV Dizisi)

2009-2010 – Aşk Bir Hayal (Miran Ağa) (TV Dizisi)

2008 – Derdest (Mehmet Kandemir) (TV Dizisi)

2008 – Dalgakıran (TV Dizisi)

2007-2008 – Elveda Rumeli (Arnavut Mehmet) (TV Dizisi)

2006 – İlk Aşk (Sinema Filmi)

2006 – Sağır Oda (Aras Dağlı) (TV Dizisi)

2006 – 29-30 (Tayga) (TV Dizisi)

2005 – Gül’ün Çilesi (TV Filmi)

2004 – Mezar Arasında (Kazım) (TV Filmi)

2004 – Kalp Gözü (Kemal) (TV Dizisi)

2000 – Freunde (Orhan) (Sinema Filmi)

2000 – Evdeki Yabancı (TV Dizisi)